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Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 2
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 3
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 4
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 5
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 6
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 7
Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Root Down Jimmy Smith Live!
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695969
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[602465627381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Root Down Jimmy Smith Live!
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Sagg Shootin His Arrow, For Everyone Under The Sun, After Hours, Root Down (And Get It), Lets Stay Together Slow Down Sagg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка

Root Down — джазовый альбом легенды органа Hammond Джимми Смита, записанный в 1972 году для Verve. Записанный в Лос-Анджелесе 8 февраля 1972 года, альбом включает в себя заглавный трек, который был использован Beastie Boys для их песни «Root Down». Песня достигла 24-го места в чартах Billboard Top Jazz Album. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing),

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Root Down Jimmy Smith Live! (0602465627381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[602465627381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Root Down Jimmy Smith Live!
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Sagg Shootin His Arrow, For Everyone Under The Sun, After Hours, Root Down (And Get It), Lets Stay Together Slow Down Sagg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Root Down — джазовый альбом легенды органа Hammond Джимми Смита, записанный в 1972 году для Verve. Записанный в Лос-Анджелесе 8 февраля 1972 года, альбом включает в себя заглавный трек, который был использован Beastie Boys для их песни «Root Down». Песня достигла 24-го места в чартах Billboard Top Jazz Album. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговая обработка Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, прессинг QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing),
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