Top.Mail.Ru
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 1
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 2
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 3
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 4
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 5
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 6
Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Parker
Альбом (сингл)
Bird In Kansas City
Жанр
Swing, Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 1
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 2
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 3
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 4
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 5
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 6
  • Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695956
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[602468047346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Parker
Альбом (сингл)
Bird In Kansas City
Жанр
Swing, Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bird Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bird Song #1, Bird Song #2, Bird Song #3, Cherokee, Body and Soul Honeysuckle Rose, Perdido, Cherokee, My Heart Tells Me, I Found a Baby, Body and Soul, Margie, Im Getting Sentimental Over You

Отзывы о товаре Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[602468047346]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Charlie Parker
Альбом (сингл)
Bird In Kansas City
Жанр
Swing, Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bird Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bird Song #1, Bird Song #2, Bird Song #3, Cherokee, Body and Soul Honeysuckle Rose, Perdido, Cherokee, My Heart Tells Me, I Found a Baby, Body and Soul, Margie, Im Getting Sentimental Over You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charlie Parker - Bird In Kansas City (0602468047346) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...