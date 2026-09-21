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Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка

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Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка - фото 1
Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freaks And Clowns
Альбом (сингл)
Freaks And Clowns
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка - фото 1
  • Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695890
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Характеристики

Бренд
METALVILLE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metalville
Barcode
[4250444187188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freaks And Clowns
Альбом (сингл)
Freaks And Clowns
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Demons In Disguise, Into The Ground, The Battle Of Love And Trust, Creatures Of The Night, Freaks And Clowns Heartbreak City, All Hells Breaking Loose, King Of The Sun, Thunder And Lightning, Breaking All The Rules, Tell It To The Priest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка

Погрузитесь в удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Freaks And Clowns - Freaks and Clowns (1LP). Этот альбом олицетворяет собой смесь различных музыкальных жанров, создавая неповторимую атмосферу звуков и эмоций. Freaks and Clowns (1LP) от группы Freaks And Clowns несет в себе огромную дозу креативности и индивидуальности. Каждый трек на этой пластинке уникален и способен захватить ваше внимание с первых нот, окунув вас в глубины музыкальной фантазии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Freaks And Clowns - Freaks and Clowns (1LP) и отправиться в музыкальное путешествие, полное неожиданных открытий и эмоциональных всплесков. Откройте для себя новые звуки, которые заставят ваше сердце биться в такт музыке.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Freaks And Clowns - Freaks And Clowns (4250444187188) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
METALVILLE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metalville
Barcode
[4250444187188]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freaks And Clowns
Альбом (сингл)
Freaks And Clowns
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Demons In Disguise, Into The Ground, The Battle Of Love And Trust, Creatures Of The Night, Freaks And Clowns Heartbreak City, All Hells Breaking Loose, King Of The Sun, Thunder And Lightning, Breaking All The Rules, Tell It To The Priest
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Погрузитесь в удивительный мир музыки с виниловой пластинкой Freaks And Clowns - Freaks and Clowns (1LP). Этот альбом олицетворяет собой смесь различных музыкальных жанров, создавая неповторимую атмосферу звуков и эмоций. Freaks and Clowns (1LP) от группы Freaks And Clowns несет в себе огромную дозу креативности и индивидуальности. Каждый трек на этой пластинке уникален и способен захватить ваше внимание с первых нот, окунув вас в глубины музыкальной фантазии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Freaks And Clowns - Freaks and Clowns (1LP) и отправиться в музыкальное путешествие, полное неожиданных открытий и эмоциональных всплесков. Откройте для себя новые звуки, которые заставят ваше сердце биться в такт музыке.


Теги товара: Progressive Rock
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