Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blackmore'S Night - Fires At Midnight (New Mix) (4029759195399) виниловая пластинка
К 25-летию впервые на виниле выходит Fires at Midnight, третий студийный альбом фолк-рок-группы Ричи Блэкмора Blackmores Night. Издание на виниле 180 г.. На этом альбоме Blackmores Night начали включать в свои песни электрогитары наряду с акустическими инструментами. К этому времени они уже несколько лет гастролировали, давали концерты во дворах замков, церквях и театрах. Однажды поздно вечером, когда они покидали концертную площадку в Чехии, родилась идея Fires At Midnight. «Это была ночь костров, и мы могли видеть все эти костры, которые горели на склонах холмов», — вспоминает Кэндис Найт, — «и это вдохновило на идею песни „Fires At Midnight“». Издание 25th Anniversary Edition «Fires At Midnight» было полностью ремикшировано с оригинальных многодорожечных мастеров. Альбом будет выпущен в виде виниловой пластинки впервые и включает все бонус-треки из предыдущих изданий, а также две совершенно новые версии с новыми вокальными партиями, записанными Кэндис Найт в 2024 году («Written In The Stars» и заглавный трек альбома). Издание включает никогда ранее не публиковавшиеся фотографии, а также обширное новое интервью с Кэндис и Ричи, воскрешающее воспоминания о создании альбома. Фолк-рок-группа Blackmore’s Night основана в 1997 году бывшим гитаристом «Deep Purple» и «Rainbow» Ричи Блэкмором (акустические и электрические гитары, мандола, лютня и другие инструменты) и его женой, Кэндис Найт (вокал, духовые, перкуссия). Музыкальной основой и главным вдохновением музыкантов является музыка эпохи Возрождения. Группа также часто исполняет кавер-версии песен различных исполнителей XX века, а также песни, написанные Блэкмором в составе «Rainbow».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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