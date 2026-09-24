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Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка

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Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка - фото 1
Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Eye Of The Beholder
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка - фото 1
  • Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[708857330416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Eye Of The Beholder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty Cascade–Part I, Cascade–Part II, Trance Dance, Eye of the Beholder, Ezinda, Amnesia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty Cascade–Part I, Cascade–Part II, Trance Dance, Eye of the Beholder, Ezinda, Amnesia

Отзывы о товаре Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[708857330416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Chick Corea
Альбом (сингл)
Eye Of The Beholder
Жанр
Jazz
Трек-лист
Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty Cascade–Part I, Cascade–Part II, Trance Dance, Eye of the Beholder, Ezinda, Amnesia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Home Universe, Eternal Child, Forgotten Past, Passage, Beauty Cascade–Part I, Cascade–Part II, Trance Dance, Eye of the Beholder, Ezinda, Amnesia
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Chick Corea - Eye Of The Beholder (0708857330416) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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