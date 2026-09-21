Описание товара Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: II. Largo E Pianissimo Sempre, The Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: III. Danza pastorale - Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: II. Adagio - Presto The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: III. Presto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: II. Adagio Molto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: III. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: II. Largo, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: III. Allegro