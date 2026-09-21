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Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка

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Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 1
Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 2
Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 3
Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 4
Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 1
  • Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 2
  • Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 3
  • Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 4
  • Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695848
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Характеристики

Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Musici Di San Marco - Alberto Lizzio - Vivaldi - The Four Seasons (5711053021533) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: II. Largo E Pianissimo Sempre, The Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: III. Danza pastorale - Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: II. Adagio - Presto The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: III. Presto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: II. Adagio Molto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: III. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: II. Largo, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: III. Allegro

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Характеристики
Бренд
Bellevue Publishing
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 1 In E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: II. Largo E Pianissimo Sempre, The Four Seasons, Concerto No. 1 in E Major, Op. 8, RV 269 - Spring: III. Danza pastorale - Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: II. Adagio - Presto The Four Seasons, Concerto No. 2 In G Minor, Op. 8, RV 315 - Summer: III. Presto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: I. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: II. Adagio Molto, The Four Seasons, Concerto No. 3 In F Major, Op. 8, RV 293 - Autumn: III. Allegro, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: I. Allegro Non Molto, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: II. Largo, The Four Seasons, Concerto No. 4 In F Minor, Op. 8, RV 297 - Winter: III. Allegro
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