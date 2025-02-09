Gazebo - I Like Chopin – Hits & More (6558400023326) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Hits & More
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695845
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Характеристики
Бренд
Asam media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asam media
Barcode
[6558400023326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Hits & More
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Like Chopin (Extended), Telephone Mama, The Sun Goes Down On Milky Way, Love In Your Eyes (Extended), Masterpiece (Extended) Dilce Vita, Lunatic (Extended), Trotsky Burger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gazebo - I Like Chopin – Hits & More (6558400023326) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Like Chopin (Extended), Telephone Mama, The Sun Goes Down On Milky Way, Love In Your Eyes (Extended), Masterpiece (Extended) Dilce Vita, Lunatic (Extended), Trotsky Burger
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Asam media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Asam media
Barcode
[6558400023326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gazebo
Альбом (сингл)
Hits & More
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Like Chopin (Extended), Telephone Mama, The Sun Goes Down On Milky Way, Love In Your Eyes (Extended), Masterpiece (Extended) Dilce Vita, Lunatic (Extended), Trotsky Burger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Like Chopin (Extended), Telephone Mama, The Sun Goes Down On Milky Way, Love In Your Eyes (Extended), Masterpiece (Extended) Dilce Vita, Lunatic (Extended), Trotsky Burger
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок. По качеству звучания не знаю. Но в коллекцию винила нужна однозначно. В СССР слушали его на кассетах и бобинах. !!!!
Gazebo - I Like Chopin – Hits & More (6558400023326) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Gazebo - I Like Chopin – Hits & More (6558400023326) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок. По качеству звучания не знаю. Но в коллекцию винила нужна однозначно. В СССР слушали его на кассетах и бобинах. !!!!