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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка

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Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West &amp; Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695839
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
YZY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
YZY
Barcode
[9120005650022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King

Отзывы о товаре Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
YZY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
YZY
Barcode
[9120005650022]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kanye West, Ty Dolla Sign
Альбом (сингл)
Vultures 1
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stars, Keys To My Life, Paid, Talking, Back To Me Hoodrat, Do It, Paperwork, Burn, Fuk Sumn, Vultures, Carnival, Beg Forgiveness, Problematic, King
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Kanye West & Ty Dolla Sign - Vultures 1 (coloured) (9120005650022) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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