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Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка

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Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 2
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 3
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 4
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 5
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 6
Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Jay-Z & Linkin Park
Альбом (сингл)
Collision Course
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 3
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 4
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 5
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 6
  • Jay-Z &amp; Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695834
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624896210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Jay-Z & Linkin Park
Альбом (сингл)
Collision Course
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dirt Off Your Shoulders/Lying From You, Big Pimpin'/Papercut, Jigga What/Faint, Numb/Encore, I zzo/In The End, Points Of Authority/99 Problems/One Step Closer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка

В 2004 году Jay-Z и Linkin Park выпустили совместный EP «Collision Course», уникальное сочетание хип-хопа и рока. Проект появился из серии MTV «Mash-Up», где артисты разных жанров объединялись. Результатом стало взрывное слияние резкого, сурового рэп-стиля Jay-Z с интенсивным альтернативным рок-звучанием Linkin Park, которое уже принесло обоим артистам огромный индивидуальный успех. В EP вошли шесть треков, которые сочетают в себе некоторые из самых знаковых песен Jay-Z, такие как «99 Problems» и «Dirt Off Your Shoulder», с треками Linkin Park, такими как «Numb» и «In the End». Возможно, самый известный трек из EP — «Numb/Encore», который приобрел огромную популярность и даже выиграл «Грэмми» за лучшее рэп/песенное совместное исполнение в 2006 году. Смешение этих жанров сработало настолько хорошо, что привлекло поклонников из обоих миров, доказав, что барьеры между музыкальными стилями можно преодолеть инновационными способами. После выпуска альбом достиг первого места в чарте Billboard 200. В августе 2009 года продажи альбома только в США достигли 1 934 000 экземпляров. По всему миру было продано около пяти миллионов экземпляров.

Отзывы о товаре Jay-Z & Linkin Park - Collision Course (0093624896210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624896210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Jay-Z & Linkin Park
Альбом (сингл)
Collision Course
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dirt Off Your Shoulders/Lying From You, Big Pimpin'/Papercut, Jigga What/Faint, Numb/Encore, I zzo/In The End, Points Of Authority/99 Problems/One Step Closer
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 2004 году Jay-Z и Linkin Park выпустили совместный EP «Collision Course», уникальное сочетание хип-хопа и рока. Проект появился из серии MTV «Mash-Up», где артисты разных жанров объединялись. Результатом стало взрывное слияние резкого, сурового рэп-стиля Jay-Z с интенсивным альтернативным рок-звучанием Linkin Park, которое уже принесло обоим артистам огромный индивидуальный успех. В EP вошли шесть треков, которые сочетают в себе некоторые из самых знаковых песен Jay-Z, такие как «99 Problems» и «Dirt Off Your Shoulder», с треками Linkin Park, такими как «Numb» и «In the End». Возможно, самый известный трек из EP — «Numb/Encore», который приобрел огромную популярность и даже выиграл «Грэмми» за лучшее рэп/песенное совместное исполнение в 2006 году. Смешение этих жанров сработало настолько хорошо, что привлекло поклонников из обоих миров, доказав, что барьеры между музыкальными стилями можно преодолеть инновационными способами. После выпуска альбом достиг первого места в чарте Billboard 200. В августе 2009 года продажи альбома только в США достигли 1 934 000 экземпляров. По всему миру было продано около пяти миллионов экземпляров.
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