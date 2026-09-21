David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695833
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732385598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro Ma Non Troppo, II. Larghetto, III. Rondo. Allegro, I. Adagio Sostenuto - Presto, II. Andante Con Variazioni (beginning) II. Andante Con Variazioni (conclusion), III. Finale. Presto, Clair de Lune, 7 Canciones Populares Espanolas: No. 4, Jota, Valse-Scherzo, Op. 34
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка
Легендарный скрипач Давид Ойстрах представлен в этом двойном виниловом издании с блестящими интерпретациями произведений Людвига ван Бетховена. На пластинке собраны такие эталонные записи, как Скрипичный концерт и Крейцерова соната в исполнении Ойстраха, отличающиеся виртуозностью, глубиной и эмоциональностью. Для поклонников творчества Бетховена и ценителей великолепного винилового звучания это замечательная возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным исполнением одного из величайших скрипачей XX века.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732385598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
David Oistrach
Альбом (сингл)
Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro Ma Non Troppo, II. Larghetto, III. Rondo. Allegro, I. Adagio Sostenuto - Presto, II. Andante Con Variazioni (beginning) II. Andante Con Variazioni (conclusion), III. Finale. Presto, Clair de Lune, 7 Canciones Populares Espanolas: No. 4, Jota, Valse-Scherzo, Op. 34
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Легендарный скрипач Давид Ойстрах представлен в этом двойном виниловом издании с блестящими интерпретациями произведений Людвига ван Бетховена. На пластинке собраны такие эталонные записи, как Скрипичный концерт и Крейцерова соната в исполнении Ойстраха, отличающиеся виртуозностью, глубиной и эмоциональностью. Для поклонников творчества Бетховена и ценителей великолепного винилового звучания это замечательная возможность купить виниловую пластинку и насладиться уникальным исполнением одного из величайших скрипачей XX века.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Oistrach - Beethoven: Violin Concerto, Kreutzer Sonata, Encores (5021732385598) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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