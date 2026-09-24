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Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка

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Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 3
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 4
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 5
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 6
Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Love And The Russian Winter
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 3
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 4
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 5
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 6
  • Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music International
Barcode
[5021732253569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Love And The Russian Winter
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Spirit of Life, Aint That a Lot of Love, Your Eyes, The Sky Is a Gypsy, Back Into the Universe Words for Girlfriends, Thank You, Man Made the Gun, Close to You, More Than a Dream, Wave the Old World Goodbye
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка

Альбом знаменует собой заметное изменение по сравнению с предыдущими альбомами группы, в нем больше компьютерного звука. В него вошла кавер-версия песни «Aint That a Lot of Love», написанной Уильямом Дином Паркером и Гомером Бэнксом.

Отзывы о товаре Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music International
Barcode
[5021732253569]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
Love And The Russian Winter
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Трек-лист
The Spirit of Life, Aint That a Lot of Love, Your Eyes, The Sky Is a Gypsy, Back Into the Universe Words for Girlfriends, Thank You, Man Made the Gun, Close to You, More Than a Dream, Wave the Old World Goodbye
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом знаменует собой заметное изменение по сравнению с предыдущими альбомами группы, в нем больше компьютерного звука. В него вошла кавер-версия песни «Aint That a Lot of Love», написанной Уильямом Дином Паркером и Гомером Бэнксом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Simply Red - Love And The Russian Winter (5021732253569) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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