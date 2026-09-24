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Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка

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Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 1
Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 2
Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 3
Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 4
Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: Violin Concerto No.1/ Sarasate: Carmen-Fantasie
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 1
  • Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 2
  • Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 3
  • Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 4
  • Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
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В наличии
Код товара: 695826
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Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732396242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: Violin Concerto No.1/ Sarasate: Carmen-Fantasie
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro maestoso / Cadenza: Sauret (abbreviated), II. Adagio espressivo, III. Rondo : Allegro spiritoso, Carmen Fantasy, op. 25
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I. Allegro maestoso / Cadenza: Sauret (abbreviated), II. Adagio espressivo, III. Rondo : Allegro spiritoso, Carmen Fantasy, op. 25

Отзывы о товаре Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732396242]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Itzhak Perlman
Альбом (сингл)
Paganini: Violin Concerto No.1/ Sarasate: Carmen-Fantasie
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
I. Allegro maestoso / Cadenza: Sauret (abbreviated), II. Adagio espressivo, III. Rondo : Allegro spiritoso, Carmen Fantasy, op. 25
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I. Allegro maestoso / Cadenza: Sauret (abbreviated), II. Adagio espressivo, III. Rondo : Allegro spiritoso, Carmen Fantasy, op. 25
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Perlman Itzhak - Paganini: Violin Concerto No. 1 / Sarasate: Carmen Fantasy (5021732396242) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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