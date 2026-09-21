Various Artists - Cinema Classics: Iconic Film Scores (5021732275738) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cinema Classics: Iconic Film Scores
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695825
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732275738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cinema Classics: Iconic Film Scores
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tara’s Theme (From Gone with the Wind), Love Scene (From Vertigo), Love Theme (From The Godfather), Overture (From Lawrence of Arabia), Man with a Harmonica (From Once Upon a Time in the West) Main Title (From Last of the Mohicans), James Bond Theme (From Dr. No), Main Title (From Star Wars), Raiders March (From Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark), Theme (From Jurassic Park), Main Theme (From Back to the Future), Concerning Hobbits (From The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Cinema Classics: Iconic Film Scores (5021732275738) виниловая пластинка
Эта коллекция предлагает легендарную музыку из фильмов в современном оркестровом звучании. Альбом был выпущен в 2021 году в формате Dolby Atmos и стал невероятно успешным с более чем 300 000 000 стримов в общей сложности. Подборка основных моментов теперь впервые выходит в физическом формате.. Издание на виниле 180 г.. Поскольку оригинальные саундтреки для многих фильмов записаны в качестве звука 50-х/60-х годов или даже в моно - эта новая запись с Филармоническим оркестром Страсбурга под руководством Марко Летонья предлагает совершенно новый опыт прослушивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732275738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cinema Classics: Iconic Film Scores
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Tara’s Theme (From Gone with the Wind), Love Scene (From Vertigo), Love Theme (From The Godfather), Overture (From Lawrence of Arabia), Man with a Harmonica (From Once Upon a Time in the West) Main Title (From Last of the Mohicans), James Bond Theme (From Dr. No), Main Title (From Star Wars), Raiders March (From Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark), Theme (From Jurassic Park), Main Theme (From Back to the Future), Concerning Hobbits (From The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Эта коллекция предлагает легендарную музыку из фильмов в современном оркестровом звучании. Альбом был выпущен в 2021 году в формате Dolby Atmos и стал невероятно успешным с более чем 300 000 000 стримов в общей сложности. Подборка основных моментов теперь впервые выходит в физическом формате.. Издание на виниле 180 г.. Поскольку оригинальные саундтреки для многих фильмов записаны в качестве звука 50-х/60-х годов или даже в моно - эта новая запись с Филармоническим оркестром Страсбурга под руководством Марко Летонья предлагает совершенно новый опыт прослушивания.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Various Artists - Cinema Classics: Iconic Film Scores (5021732275738) виниловая пластинка - купить по цене 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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