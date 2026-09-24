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Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка

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Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 1
Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 2
Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 3
Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
La Via Della Seta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 1
  • Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 2
  • Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 3
  • Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695822
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732417800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
La Via Della Seta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
L'Alba Di Eurasia, Il Romanzo Di Alessandro, Verso Sud, Mondi Che Si Cercano, Verso Sud (Ripresa), Una Donna, 29457 L'Asteroide Di Marco Polo, Serinde, Incontro Dei Popoli, La Prima Melodia, Xi'An - Venezia - Roma, La Via Della Seta
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L'Alba Di Eurasia, Il Romanzo Di Alessandro, Verso Sud, Mondi Che Si Cercano, Verso Sud (Ripresa), Una Donna, 29457 L'Asteroide Di Marco Polo, Serinde, Incontro Dei Popoli, La Prima Melodia, Xi'An - Venezia - Roma, La Via Della Seta



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Le Orme - La Via Della Seta (coloured) (5021732417800) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732417800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Le Orme
Альбом (сингл)
La Via Della Seta
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
L'Alba Di Eurasia, Il Romanzo Di Alessandro, Verso Sud, Mondi Che Si Cercano, Verso Sud (Ripresa), Una Donna, 29457 L'Asteroide Di Marco Polo, Serinde, Incontro Dei Popoli, La Prima Melodia, Xi'An - Venezia - Roma, La Via Della Seta
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L'Alba Di Eurasia, Il Romanzo Di Alessandro, Verso Sud, Mondi Che Si Cercano, Verso Sud (Ripresa), Una Donna, 29457 L'Asteroide Di Marco Polo, Serinde, Incontro Dei Popoli, La Prima Melodia, Xi'An - Venezia - Roma, La Via Della Seta


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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