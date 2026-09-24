The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 695811
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475171911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
California Girls, I Get Around, Surfin Safari, Surfin USA, Fun, Fun, Fun, Rock And Roll Music, Dance, Dance, Dance, Barbara Ann (single version), Surfer Girl, Dont Worry Baby (single version), Little Deuce Coupe, Shut Down, Help Me, Rhonda (single version), True To Your School (single version), A Man), In My Room, God Only Knows, Sloop John B, Nice, Getcha Back, Come Go With Me, You Wanna Dancex, Heroes And Villians, Good Timin’, Kokomo, It Again, Wild Honey, Darlin’, I Can Hear Music, Good Vibr
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка
Выпущенный в 2003 году с 30 треками, UMe обновляет классическую компиляцию Sounds Of Summer и переиздает ее с 13 новыми стерео-миксами, включая первый стерео-микс. Ремастеринг и лимитированное издание на голубом мраморном виниле 2LP с обновленными фотографиями и примечаниями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475171911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Sounds Of Summer: The Very Best Of
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
California Girls, I Get Around, Surfin Safari, Surfin USA, Fun, Fun, Fun, Rock And Roll Music, Dance, Dance, Dance, Barbara Ann (single version), Surfer Girl, Dont Worry Baby (single version), Little Deuce Coupe, Shut Down, Help Me, Rhonda (single version), True To Your School (single version), A Man), In My Room, God Only Knows, Sloop John B, Nice, Getcha Back, Come Go With Me, You Wanna Dancex, Heroes And Villians, Good Timin’, Kokomo, It Again, Wild Honey, Darlin’, I Can Hear Music, Good Vibr
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Выпущенный в 2003 году с 30 треками, UMe обновляет классическую компиляцию Sounds Of Summer и переиздает ее с 13 новыми стерео-миксами, включая первый стерео-микс. Ремастеринг и лимитированное издание на голубом мраморном виниле 2LP с обновленными фотографиями и примечаниями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить The Beach Boys - Sounds Of Summer: The Very Best Of (coloured) (0602475171911) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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