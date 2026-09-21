Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (coloured) (0602475097617) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695808
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (coloured) (0602475097617) виниловая пластинка
"В этом альбоме есть что-то духовное, и эти песни всегда значили для нас больше всего. Поэтому необычно, что он получился таким естественным образом. Я выбирал песни, намереваясь выстроить весь альбом в хронологическом порядке, и хотя в нем есть много других песен, я думаю, что этими песнями Морис, Робин и я гордились бы больше всего. Эти песни представляют собой путешествие нашей жизни, моменты во времени. Моменты, которые мы никогда не забудем" (Барри Гибб)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475097617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bee Gees
Альбом (сингл)
Timeless: The All-Time Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Spicks And Specks, New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get A Message To You, I Started A Joke, Lonely Days, How Can You Mend A Broken Heart, Jive Talkin', Nights On Broadway, Fanny (Be Tender With My Love), You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Stayin' Alive, Night Fever, More Than A Woman, Too Much Heaven, Tragedy, Love You Inside Out, You Win Again
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"В этом альбоме есть что-то духовное, и эти песни всегда значили для нас больше всего. Поэтому необычно, что он получился таким естественным образом. Я выбирал песни, намереваясь выстроить весь альбом в хронологическом порядке, и хотя в нем есть много других песен, я думаю, что этими песнями Морис, Робин и я гордились бы больше всего. Эти песни представляют собой путешествие нашей жизни, моменты во времени. Моменты, которые мы никогда не забудем" (Барри Гибб)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Bee Gees - Timeless: The All-Time Greatest Hits (coloured) (0602475097617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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