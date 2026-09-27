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Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 6
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 7
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 8
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Sonic Soul Surfer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 6
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 7
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 8
  • Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695806
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Theres A Dead Skunk Records
Barcode
[5024545998115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Sonic Soul Surfer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Трек-лист
Roys Gang, Bring It On, Dog Gonna Play, In Peaceful Dreams, Summertime Boy Swamp Dog, Sonic Soul Boogie, Right On Time, Barrcuda 68, Moving, Your Name, Heart Full Of Scars, Dont Ask Me, Baby Please Dont GoD3Mans Best Friend, Silver Dagger
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - это коллекционное издание от восхитительного артиста Seasick Steve, которое погружает слушателя в мир подлинного блюза и гитарных риффов. Этот двухпластиночный альбом в золотом цвете является настоящим сокровищем для поклонников Seasick Steve. Он представляет собой совершенную смесь зажигательного рока, пленяющих мелодий и чувственных текстов, которые окутывают атмосферой глубокого эмоционального погружения. Sonic Soul Surfer пронизан мощными гитарными соло, энергичными ритмами и неповторимым голосом Seasick Steve. Каждая песня на этом альбоме - это уникальная история, рассказанная через инструментальные виртуозные выступления и страстное исполнение. Купить виниловую пластинку Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - значит приобрести не только музыкальный шедевр, но и кусочек истории виниловой жизни. Отправьтесь в захватывающее путешествие в мир блюза и насладитесь атмосферой музыки на аналоговом носителе - виниле.

Отзывы о товаре Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Theres A Dead Skunk Records
Barcode
[5024545998115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Sonic Soul Surfer
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Трек-лист
Roys Gang, Bring It On, Dog Gonna Play, In Peaceful Dreams, Summertime Boy Swamp Dog, Sonic Soul Boogie, Right On Time, Barrcuda 68, Moving, Your Name, Heart Full Of Scars, Dont Ask Me, Baby Please Dont GoD3Mans Best Friend, Silver Dagger
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - это коллекционное издание от восхитительного артиста Seasick Steve, которое погружает слушателя в мир подлинного блюза и гитарных риффов. Этот двухпластиночный альбом в золотом цвете является настоящим сокровищем для поклонников Seasick Steve. Он представляет собой совершенную смесь зажигательного рока, пленяющих мелодий и чувственных текстов, которые окутывают атмосферой глубокого эмоционального погружения. Sonic Soul Surfer пронизан мощными гитарными соло, энергичными ритмами и неповторимым голосом Seasick Steve. Каждая песня на этом альбоме - это уникальная история, рассказанная через инструментальные виртуозные выступления и страстное исполнение. Купить виниловую пластинку Seasick Steve / Sonic Soul Surfer (Gold) (2LP) - значит приобрести не только музыкальный шедевр, но и кусочек истории виниловой жизни. Отправьтесь в захватывающее путешествие в мир блюза и насладитесь атмосферой музыки на аналоговом носителе - виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Sonic Soul Surfer (coloured) (5024545998115) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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