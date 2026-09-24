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The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка

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The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 1
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 2
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 3
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 4
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 5
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 6
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 7
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 8
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 1
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 2
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 3
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 4
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 5
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 6
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 7
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 8
  • The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695789
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Загружаем...
Добавить в корзину
The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Who Loves The Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found A Reason, Train Round The Bend, Oh Sweet Nuthin'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка

Альтернативная версия альбома "Loaded" 1970 года американской рок-группы Velvet Underground, включающая ранние версии, демо и альтернативные миксы культовых треков. Погрузитесь глубже в студию с альтернативной версией альбома The Velvet Underground 'Loaded'. Список треков включает ранние версии, демо и альтернативные миксы их культовых песен, таких как 'Sweet Jane', 'Rock & Roll' и 'Oh! Sweet Nuthin''. Эти версии предлагают заглянуть в их творческий процесс и культовое звучание Velvet Underground.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Velvet Underground - Loaded (Alternate Version) (coloured) (0603497822638) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497822638]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Velvet Underground
Альбом (сингл)
LOADED
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Who Loves The Sun, Sweet Jane, Rock & Roll, Cool It Down, New Age, Head Held High, Lonesome Cowboy Bill, I Found A Reason, Train Round The Bend, Oh Sweet Nuthin'
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альтернативная версия альбома "Loaded" 1970 года американской рок-группы Velvet Underground, включающая ранние версии, демо и альтернативные миксы культовых треков. Погрузитесь глубже в студию с альтернативной версией альбома The Velvet Underground 'Loaded'. Список треков включает ранние версии, демо и альтернативные миксы их культовых песен, таких как 'Sweet Jane', 'Rock & Roll' и 'Oh! Sweet Nuthin''. Эти версии предлагают заглянуть в их творческий процесс и культовое звучание Velvet Underground.


Теги товара: Progressive Rock
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