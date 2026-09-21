Type O Negative - October Rust (coloured) (0603497824649) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
October Rust
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695786
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
October Rust
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Bad Ground, Untitled, Love You To Death, Be My Druidess, Green Man Red Water (Christmas Mourning), My Girlfriends Girlfriend, Die With Me, Burnt Flowers Fallen, In Praise Of Bacchus, Cinnamon Girl, The Glorious Liberation Of The Peoples Technocratic Republic Of Vinnland By The Combined Forces Of The United Territories Of Europa, Wolf Moon (Including Zoanthropic Paranoia), Haunted, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Type O Negative - October Rust (coloured) (0603497824649) виниловая пластинка
В October Rust больше баллад и меньше дум-металического звучания предыдущих или последующих альбомов группы. В нём также есть кавер-версия песни Нила Янга «Cinnamon Girl». October Rust был хорошо принят критиками. В 2017 году бывший барабанщик Black Sabbath Билл Уорд назвал October Rust одним из своих любимых металлических альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824649]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
October Rust
Жанр
Зарубежный Doom Gothic Metal
Трек-лист
Bad Ground, Untitled, Love You To Death, Be My Druidess, Green Man Red Water (Christmas Mourning), My Girlfriends Girlfriend, Die With Me, Burnt Flowers Fallen, In Praise Of Bacchus, Cinnamon Girl, The Glorious Liberation Of The Peoples Technocratic Republic Of Vinnland By The Combined Forces Of The United Territories Of Europa, Wolf Moon (Including Zoanthropic Paranoia), Haunted, Untitled
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
В October Rust больше баллад и меньше дум-металического звучания предыдущих или последующих альбомов группы. В нём также есть кавер-версия песни Нила Янга «Cinnamon Girl». October Rust был хорошо принят критиками. В 2017 году бывший барабанщик Black Sabbath Билл Уорд назвал October Rust одним из своих любимых металлических альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Type O Negative - October Rust (coloured) (0603497824649) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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