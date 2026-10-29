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Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка

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Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 1
Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 2
Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 1
  • Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 2
  • Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695772
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732442697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Story Of Bo Diddley, Bury My Body, Dimples, I've Been Around, I'm In Love Again, The Girl Can't Help It, I'm Mad Again, She Said Yeah, The Right Time, Memphis, Boom Boom, Around And Around, House Of The Rising Sun
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка

The Animals — дебютный студийный альбом британской группы The Animals, выпущенный в 1964 году. В США он был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании и с другим порядком песен, который был представлен в британской версии диска, вышедшей в октябре 1964 года.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732442697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animals
Альбом (сингл)
The Animals (60th Anniversary)
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Story Of Bo Diddley, Bury My Body, Dimples, I've Been Around, I'm In Love Again, The Girl Can't Help It, I'm Mad Again, She Said Yeah, The Right Time, Memphis, Boom Boom, Around And Around, House Of The Rising Sun
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Animals — дебютный студийный альбом британской группы The Animals, выпущенный в 1964 году. В США он был выпущен на месяц раньше, чем в Великобритании и с другим порядком песен, который был представлен в британской версии диска, вышедшей в октябре 1964 года.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Animals - The Animals (60th Anniversary) (Transparent Yellow) (5021732442697) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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