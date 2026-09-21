Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка
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Описание товара Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка
«One Assassination Under God - Chapter 1», 12-й студийный альбом Мэрилина Мэнсона с синглами «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», выйдет по всему миру на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на красном виниле. Альбом продюсируют Мэрилин Мэнсон и Тайлер Бейтс, а его выпуск запланирован на 22 ноября 2024 года на лейбле Nuclear Blast. Выпущенный в августе сингл «As Sick As The Secrets Within», записанный и спродюсированный совместно с Тайлером Бейтсом, стал первым релизом Мэнсона в рамках его нового контракта с Nuclear Blast Records. До выхода «As Sick As The Secrets Within» Мэрилин не выпускал новой музыки с момента выхода его альбома «We Are Chaos» в 2020 году. Мэрилин впервые исполнил «As Sick As The Secrets Within» вживую во время своего главного концерта 3 августа в зале Fillmore в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.
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Теги товара: Industrial, Цветной винил
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Теги товара: Industrial, Цветной винил
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