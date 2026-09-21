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Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка

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Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 1
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 2
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 3
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 4
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 5
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 6
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 7
Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
One Assassination Under God
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 1
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 2
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 3
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 4
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 5
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 6
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 7
  • Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695771
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629731373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
One Assassination Under God
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
One Assassination Under God, No Funeral Without Applause, Nod If You Understand, The Secrets Within, Sacrilegious Death Is Not A Costume, Meet Me In Purgatory, Raise The Red Flag, Sacrifice Of The Mass
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manson Marilyn - One Assassination Under God - Chapter 1 (Red) (4065629731373) виниловая пластинка

«One Assassination Under God - Chapter 1», 12-й студийный альбом Мэрилина Мэнсона с синглами «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», выйдет по всему миру на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на красном виниле. Альбом продюсируют Мэрилин Мэнсон и Тайлер Бейтс, а его выпуск запланирован на 22 ноября 2024 года на лейбле Nuclear Blast. Выпущенный в августе сингл «As Sick As The Secrets Within», записанный и спродюсированный совместно с Тайлером Бейтсом, стал первым релизом Мэнсона в рамках его нового контракта с Nuclear Blast Records. До выхода «As Sick As The Secrets Within» Мэрилин не выпускал новой музыки с момента выхода его альбома «We Are Chaos» в 2020 году. Мэрилин впервые исполнил «As Sick As The Secrets Within» вживую во время своего главного концерта 3 августа в зале Fillmore в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.



Теги товара: Industrial, Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629731373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Marilyn Manson
Альбом (сингл)
One Assassination Under God
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный метал
Трек-лист
One Assassination Under God, No Funeral Without Applause, Nod If You Understand, The Secrets Within, Sacrilegious Death Is Not A Costume, Meet Me In Purgatory, Raise The Red Flag, Sacrifice Of The Mass
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«One Assassination Under God - Chapter 1», 12-й студийный альбом Мэрилина Мэнсона с синглами «As Sick As The Secrets Within», «Raise The Red Flag» и «Sacrilegious», выйдет по всему миру на лейбле Nuclear Blast Records. Издание на красном виниле. Альбом продюсируют Мэрилин Мэнсон и Тайлер Бейтс, а его выпуск запланирован на 22 ноября 2024 года на лейбле Nuclear Blast. Выпущенный в августе сингл «As Sick As The Secrets Within», записанный и спродюсированный совместно с Тайлером Бейтсом, стал первым релизом Мэнсона в рамках его нового контракта с Nuclear Blast Records. До выхода «As Sick As The Secrets Within» Мэрилин не выпускал новой музыки с момента выхода его альбома «We Are Chaos» в 2020 году. Мэрилин впервые исполнил «As Sick As The Secrets Within» вживую во время своего главного концерта 3 августа в зале Fillmore в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.


Теги товара: Industrial, Цветной винил
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