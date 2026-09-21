Top.Mail.Ru
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 1
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 2
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 3
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 4
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 5
Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Sambora
Альбом (сингл)
Stranger In This Town
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 1
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 2
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 3
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 4
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 5
  • Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753974049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Sambora
Альбом (сингл)
Stranger In This Town
Трек-лист
Rest In Peace, Church Of Desire, Stranger In This Town, Ballad Of Youth, One Light Burning Mr. Bluesman, Rosie, River Of Love, Father Time, The Answer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rest In Peace, Church Of Desire, Stranger In This Town, Ballad Of Youth, One Light Burning Mr. Bluesman, Rosie, River Of Love, Father Time, The Answer

Отзывы о товаре Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753974049]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Richie Sambora
Альбом (сингл)
Stranger In This Town
Трек-лист
Rest In Peace, Church Of Desire, Stranger In This Town, Ballad Of Youth, One Light Burning Mr. Bluesman, Rosie, River Of Love, Father Time, The Answer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Rest In Peace, Church Of Desire, Stranger In This Town, Ballad Of Youth, One Light Burning Mr. Bluesman, Rosie, River Of Love, Father Time, The Answer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richie Sambora - Stranger In This Town (0600753974049) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...