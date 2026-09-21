Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Трек-лист
Lulus Back In Town, Memories Of You, Stuffy Turkey, Brakes Sake, Nice Work If You Can Get It Shuffle Boil
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка
Its Monks Time - пожалуй, самое подходящее название для альбома Телониуса Монка. Тот факт, что в феврале того же года (1964) он попал на обложку журнала Time, говорит о том, насколько важным был джазовый композитор и пианист. Впечатляющая джазовая классика Stuffy Turkey и потрясающая интерпретация песни Nice Work If You Can Get It, изначально написанной Джорджем Гершвином, также являются неотъемлемой частью его дискографии. Монк записал альбом вместе с Бутчем Уорреном, Беном Райли, Чарли Раусом и Тео Масеро.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитBryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCurtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Cu...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитUriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) винилов...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) ...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит4099964007558, Black Sabbath, Paranoid (coloured) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитSam Cooke - Night Beat (Coloured) (8719262041721) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Трек-лист
Lulus Back In Town, Memories Of You, Stuffy Turkey, Brakes Sake, Nice Work If You Can Get It Shuffle Boil
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Its Monks Time - пожалуй, самое подходящее название для альбома Телониуса Монка. Тот факт, что в феврале того же года (1964) он попал на обложку журнала Time, говорит о том, насколько важным был джазовый композитор и пианист. Впечатляющая джазовая классика Stuffy Turkey и потрясающая интерпретация песни Nice Work If You Can Get It, изначально написанной Джорджем Гершвином, также являются неотъемлемой частью его дискографии. Монк записал альбом вместе с Бутчем Уорреном, Беном Райли, Чарли Раусом и Тео Масеро.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - по цене 3550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка