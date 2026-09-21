Shocking Blue - Single Collection, Part 2 (8719262008960) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Part 2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695760
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Part 2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Lord, Everything That's Mine, Let Me Carry Your Bag, I Saw You In June, This America, I Won't Be Lonely Long, Dream On Dreamer, Where The Picknick Was, Good Times, Come My Way, Gonna Sing My Song, Get It On, Louise, The Jury And The Judge, I Am Hanging On To Love, Body And Soul, Angel, Love Buzz, Boll Weevil, I'm A Woman, Love Machine, Sally Was A Good Old Girl, Alaska Country, Deamon Lover
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shocking Blue - Single Collection, Part 2 (8719262008960) виниловая пластинка
Single Collection (A's & B's), Part II - вторая часть сборника лучших композиций группы Shocking Blue. Издание на двойном черном аудиофильском 180-ти граммовом виниле. Группа Shocking Blue была основана в Нидерландах в 1967 году и просуществовала до 1974 года. Несмотря на короткое время существования, коллектив успел выпустить 11 альбомов и несколько супер-хитов. Самой знаменитой песней можно назвать "Venus", которая стала абсолютным лидером хит-парадов во многих странах, в том числе в СССР.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Shocking Blue
Альбом (сингл)
Part 2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Oh Lord, Everything That's Mine, Let Me Carry Your Bag, I Saw You In June, This America, I Won't Be Lonely Long, Dream On Dreamer, Where The Picknick Was, Good Times, Come My Way, Gonna Sing My Song, Get It On, Louise, The Jury And The Judge, I Am Hanging On To Love, Body And Soul, Angel, Love Buzz, Boll Weevil, I'm A Woman, Love Machine, Sally Was A Good Old Girl, Alaska Country, Deamon Lover
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Single Collection (A's & B's), Part II - вторая часть сборника лучших композиций группы Shocking Blue. Издание на двойном черном аудиофильском 180-ти граммовом виниле. Группа Shocking Blue была основана в Нидерландах в 1967 году и просуществовала до 1974 года. Несмотря на короткое время существования, коллектив успел выпустить 11 альбомов и несколько супер-хитов. Самой знаменитой песней можно назвать "Venus", которая стала абсолютным лидером хит-парадов во многих странах, в том числе в СССР.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Shocking Blue - Single Collection, Part 2 (8719262008960) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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