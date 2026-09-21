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Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка

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Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка - фото 1
Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
The Greatest Hits Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка - фото 1
  • Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695757
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Характеристики

Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475097556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
The Greatest Hits Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Motownphilly, Its So Hard To Say Goodbye To Yesterday, End Of The Road, In The Still Of The Nite (Ill Remember), Hey Lover Ill Make Love To You, On Bended Knee, Water Runs Dry, One Sweet Day, Doin Just Fine, 4 Seasons Of Loneliness, A Song For Mama, Pass You By
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Motownphilly, Its So Hard To Say Goodbye To Yesterday, End Of The Road, In The Still Of The Nite (Ill Remember), Hey Lover Ill Make Love To You, On Bended Knee, Water Runs Dry, One Sweet Day, Doin Just Fine, 4 Seasons Of Loneliness, A Song For Mama, Pass You By



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Boyz II Men - Legacy - The Greatest Hits Collection (0602475097556) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Motown
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Motown
Barcode
[0602475097556]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Boyz II Men
Альбом (сингл)
The Greatest Hits Collection
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Motownphilly, Its So Hard To Say Goodbye To Yesterday, End Of The Road, In The Still Of The Nite (Ill Remember), Hey Lover Ill Make Love To You, On Bended Knee, Water Runs Dry, One Sweet Day, Doin Just Fine, 4 Seasons Of Loneliness, A Song For Mama, Pass You By
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Motownphilly, Its So Hard To Say Goodbye To Yesterday, End Of The Road, In The Still Of The Nite (Ill Remember), Hey Lover Ill Make Love To You, On Bended Knee, Water Runs Dry, One Sweet Day, Doin Just Fine, 4 Seasons Of Loneliness, A Song For Mama, Pass You By


Теги товара: Progressive Rock
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