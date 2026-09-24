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Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка

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Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 1
Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 2
Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 3
Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 4
Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
Into The Everflow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 1
  • Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 2
  • Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 3
  • Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 4
  • Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695745
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
Into The Everflow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ashes, Out Of Mind, Tiny Streams, Into The Everflow, Little People Hanging On A String, Freakshow, Butterfly, Disturbing The Priest
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ashes, Out Of Mind, Tiny Streams, Into The Everflow, Little People Hanging On A String, Freakshow, Butterfly, Disturbing The Priest



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
Into The Everflow
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Ashes, Out Of Mind, Tiny Streams, Into The Everflow, Little People Hanging On A String, Freakshow, Butterfly, Disturbing The Priest
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ashes, Out Of Mind, Tiny Streams, Into The Everflow, Little People Hanging On A String, Freakshow, Butterfly, Disturbing The Priest


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
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Купить Psychotic Waltz - Into The Everflow (coloured) (0196588157516) виниловая пластинка - по цене 3730 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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