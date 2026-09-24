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John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка

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John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка
6 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602508889288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm

Отзывы о товаре John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602508889288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Part I - Acknowledgement, Part II - Resolution, Part III - Pursuance / Part IV - Psalm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить John Coltrane - A Love Supreme (Analogue, Acoustic Sounds) (0602508889288) виниловая пластинка - по цене 6050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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