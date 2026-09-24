Quicksilver Messenger Service - Quicksilver Messenger Service (5060672888790) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Quicksilver Messenger Service
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 695737
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Характеристики
Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Endless Happiness
Barcode
[5060672888790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Quicksilver Messenger Service
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pride Of Man, Light Your Windows, Dino's Song, Gold And Silver, It's Been Too Long, The Fool
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Quicksilver Messenger Service - Quicksilver Messenger Service (5060672888790) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pride Of Man, Light Your Windows, Dino's Song, Gold And Silver, It's Been Too Long, The Fool
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Endless Happiness
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Endless Happiness
Barcode
[5060672888790]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Quicksilver Messenger Service
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pride Of Man, Light Your Windows, Dino's Song, Gold And Silver, It's Been Too Long, The Fool
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pride Of Man, Light Your Windows, Dino's Song, Gold And Silver, It's Been Too Long, The Fool
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Quicksilver Messenger Service - Quicksilver Messenger Service (5060672888790) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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