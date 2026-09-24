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Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка

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Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695731
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Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка
8 260 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Claude Debussy: Trois Nocturnes, I. Nuages. Mod?r?, II. F?tes, III. Sir?nes, Maurice Ravel: Daphnis et Chlo?, Suite Nr. 2, Lever du jour, Pantomime, Danse g?n?rale, Maurice Ravel: Pavane pour une infante d?funte, Boston Symphony Orchestra, Claudio Abbado
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка

Оркестровая музыка Дебюсси и Равеля в эталонном звучании от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра. Клаудио Аббадо и Бостонскому симфоническому оркестру потребовалось всего две сессии в феврале 1970 года, прежде чем запись была готова. Их интерпретации «Трех ноктюрнов» Дебюсси, «Дафниса и Хлои» Равеля и его «Паваны на смерть инфанты» стали классикой. В честь своего 125-летия Deutsche Grammophon выпускает легендарные записи с высочайшим качеством звука: новая аудиофильская серия винилов The Original Source представляет выдающиеся записи 1970-х годов в совершенно новом качестве звука. Знаменитая студия Emil Berliner Studios обновила и отредактировала оригинальные четырехдорожечные ленты в 100% аналоговом качестве (ААА) с использованием технологий, специально разработанных для производства этой серии. Результат: большая ясность, больше тонкостей и улучшенная частотная характеристика, а также меньше фонового шума, искажений и сжатия. Записи звучат, как никогда раньше.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664085]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Claude Debussy: Trois Nocturnes, I. Nuages. Mod?r?, II. F?tes, III. Sir?nes, Maurice Ravel: Daphnis et Chlo?, Suite Nr. 2, Lever du jour, Pantomime, Danse g?n?rale, Maurice Ravel: Pavane pour une infante d?funte, Boston Symphony Orchestra, Claudio Abbado
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Оркестровая музыка Дебюсси и Равеля в эталонном звучании от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра. Клаудио Аббадо и Бостонскому симфоническому оркестру потребовалось всего две сессии в феврале 1970 года, прежде чем запись была готова. Их интерпретации «Трех ноктюрнов» Дебюсси, «Дафниса и Хлои» Равеля и его «Паваны на смерть инфанты» стали классикой. В честь своего 125-летия Deutsche Grammophon выпускает легендарные записи с высочайшим качеством звука: новая аудиофильская серия винилов The Original Source представляет выдающиеся записи 1970-х годов в совершенно новом качестве звука. Знаменитая студия Emil Berliner Studios обновила и отредактировала оригинальные четырехдорожечные ленты в 100% аналоговом качестве (ААА) с использованием технологий, специально разработанных для производства этой серии. Результат: большая ясность, больше тонкостей и улучшенная частотная характеристика, а также меньше фонового шума, искажений и сжатия. Записи звучат, как никогда раньше.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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