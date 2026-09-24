Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка
Оркестровая музыка Дебюсси и Равеля в эталонном звучании от Клаудио Аббадо и Бостонского симфонического оркестра. Клаудио Аббадо и Бостонскому симфоническому оркестру потребовалось всего две сессии в феврале 1970 года, прежде чем запись была готова. Их интерпретации «Трех ноктюрнов» Дебюсси, «Дафниса и Хлои» Равеля и его «Паваны на смерть инфанты» стали классикой. В честь своего 125-летия Deutsche Grammophon выпускает легендарные записи с высочайшим качеством звука: новая аудиофильская серия винилов The Original Source представляет выдающиеся записи 1970-х годов в совершенно новом качестве звука. Знаменитая студия Emil Berliner Studios обновила и отредактировала оригинальные четырехдорожечные ленты в 100% аналоговом качестве (ААА) с использованием технологий, специально разработанных для производства этой серии. Результат: большая ясность, больше тонкостей и улучшенная частотная характеристика, а также меньше фонового шума, искажений и сжатия. Записи звучат, как никогда раньше.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Claudio Abbado - Debussy: Nocturnes; Ravel: Daphnis Et Chloe Suite 2 (Analogue, Original Source) (0028948664085) виниловая пластинка