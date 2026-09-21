Emil Gilels - Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2 (Analogue, Original Source) (0028948664092) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695729
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Maestoso - Poco pi? moderato (Original Version), Adagio (Original Version), Rondo Allegro non troppo (Original Version), I. Allegro non troppo (Original Version), II. Allegro appassionato (Original Version), III. Andante - Pi? adagio (Original Version), IV. Allegretto grazioso - Un poco pi? presto (Original Version)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emil Gilels - Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2 (Analogue, Original Source) (0028948664092) виниловая пластинка
Легендарный советский пианист Эмиль Гилельс представляет двойное виниловое издание "Brahms: Piano Concertos Nos. 1 & 2". Это вдохновляющее и мастерское исполнение двух ключевых фортепианных концертов Брамса, которое открывает возможность ценителям классической музыки купить виниловую пластинку "Emil Gilels / Brahms: Piano Concertos Nos. 1 & 2 (Original Source) (2LP)".
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Gilels
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Maestoso - Poco pi? moderato (Original Version), Adagio (Original Version), Rondo Allegro non troppo (Original Version), I. Allegro non troppo (Original Version), II. Allegro appassionato (Original Version), III. Andante - Pi? adagio (Original Version), IV. Allegretto grazioso - Un poco pi? presto (Original Version)
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Легендарный советский пианист Эмиль Гилельс представляет двойное виниловое издание "Brahms: Piano Concertos Nos. 1 & 2". Это вдохновляющее и мастерское исполнение двух ключевых фортепианных концертов Брамса, которое открывает возможность ценителям классической музыки купить виниловую пластинку "Emil Gilels / Brahms: Piano Concertos Nos. 1 & 2 (Original Source) (2LP)".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Emil Gilels - Brahms: Piano Concertos Nos.1 & 2 (Analogue, Original Source) (0028948664092) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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