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Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка

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Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 1
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 2
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 3
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 4
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 5
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 6
Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Berlioz: Symphonie Fantastique
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 1
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 2
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 3
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 4
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 5
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 6
  • Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695728
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Загружаем...
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Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Berlioz: Symphonie Fantastique
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
R?veries - Passions (Original Version), Un bal. Valse (Original Version), Sc?ne aux champs (Original Version), Marche au supplice (Original Version), Songe d'une nuit de sabbat (Original Version)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: R?veries - Passions (Original Version), Un bal. Valse (Original Version), Sc?ne aux champs (Original Version), Marche au supplice (Original Version), Songe d'une nuit de sabbat (Original Version)

Отзывы о товаре Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948664122]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Berlioz: Symphonie Fantastique
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
R?veries - Passions (Original Version), Un bal. Valse (Original Version), Sc?ne aux champs (Original Version), Marche au supplice (Original Version), Songe d'une nuit de sabbat (Original Version)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: R?veries - Passions (Original Version), Un bal. Valse (Original Version), Sc?ne aux champs (Original Version), Marche au supplice (Original Version), Songe d'une nuit de sabbat (Original Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Seiji Ozawa - Berlioz: Symphonie Fantastique (Analogue, Original Source) (0028948664122) виниловая пластинка - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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