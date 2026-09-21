Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Black Sabbath (coloured) (8430717000017) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. Black Sabbath по-прежнему остается одной из самых влиятельных и популярных групп. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple они занимают прочное место на троне британского хард-рока. Их всегда окружала мрачная, мистическая и навязчивая атмосфера, которая была их визитной карточкой на протяжении почти 50-летней карьеры. С момента их образования в 1969 году их фирменное звучание повлияло на бесчисленное множество групп. Как и часто в серии Many Faces, The Many Faces of Black Sabbath - это пропуск в фантастические, легендарные музыкальные сферы выдающейся группы. На сборнике одинаково много места уделено совместным работам, сайд-проектам и большим хитам. Поклонники Black Sabbath найдут здесь редкие находки, а любители хард-рока будут в восторге от широкого музыкального разнообразия. Наряду с Led Zeppelin и Deep Purple, Black Sabbath - самая значительная британская хард-рок группа всех времен. Благодаря своей мрачной, мистической, навязчивой атмосфере Black Sabbath создали уникальное звучание, которое повлияло на множество групп с момента их появления в конце 60-х годов и до наших дней. Как всегда в нашей серии The Many Faces, мы погрузимся в фантастический, тайный мир Black Sabbath и насладимся их совместными работами, побочными проектами и лучшими хитами. The Many Faces of Black Sabbath - это фантастический альбом, особенно для тех, кто считает себя поклонником хард-рока. Теперь он стал частью нашей коллекции Many Faces в виниловом формате. Он не будет доступен на потоковых платформах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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