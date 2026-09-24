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Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка

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Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 1
Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 2
Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Leaders Not Followers: Part 2
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 1
  • Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 2
  • Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supreme Chaos Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Supreme Chaos
Barcode
[4260688192497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Leaders Not Followers: Part 2
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Lowlife, Face Down In The Dirt, Devastation, Messiah, Victims Of A Bomb Raid, Hate, Fear And Power Night Of Pain, Wars No Fairytale, Conform, Master, Fire Death Fate, Riot Of Violence, Game Of The Arseholes, Clangor Of War, Dope Fiend, Im Tired, Troops Of Doom, Bedtime Story, Blind Justice
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lowlife, Face Down In The Dirt, Devastation, Messiah, Victims Of A Bomb Raid, Hate, Fear And Power Night Of Pain, Wars No Fairytale, Conform, Master, Fire Death Fate, Riot Of Violence, Game Of The Arseholes, Clangor Of War, Dope Fiend, Im Tired, Troops Of Doom, Bedtime Story, Blind Justice



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Supreme Chaos Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Supreme Chaos
Barcode
[4260688192497]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
NAPALM DEATH
Альбом (сингл)
Leaders Not Followers: Part 2
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Lowlife, Face Down In The Dirt, Devastation, Messiah, Victims Of A Bomb Raid, Hate, Fear And Power Night Of Pain, Wars No Fairytale, Conform, Master, Fire Death Fate, Riot Of Violence, Game Of The Arseholes, Clangor Of War, Dope Fiend, Im Tired, Troops Of Doom, Bedtime Story, Blind Justice
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lowlife, Face Down In The Dirt, Devastation, Messiah, Victims Of A Bomb Raid, Hate, Fear And Power Night Of Pain, Wars No Fairytale, Conform, Master, Fire Death Fate, Riot Of Violence, Game Of The Arseholes, Clangor Of War, Dope Fiend, Im Tired, Troops Of Doom, Bedtime Story, Blind Justice


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Napalm Death - Leaders Not Followers: Part 2 (4260688192497) виниловая пластинка - по цене 5820 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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