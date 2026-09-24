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Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка

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Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 1
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 2
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 3
Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 1
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 2
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 3
  • Пластинка виниловая Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695699
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Характеристики

Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка

Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).

Отзывы о товаре Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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