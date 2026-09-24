Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695699
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Характеристики
Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Hi-QU Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Итальянская прогрессив-рок группа Le Orme переиздает свой культовый двойной альбом Felona e Sorona на виниле в цветном оформлении. Это переиздание 2016 года дает возможность современным слушателям открыть для себя эту музыкальную эпопею, наполненную сложными гармониями и захватывающими композициями. Поклонники прогрессивного рока будут рады возможности купить виниловую пластинку Felona E/And Sorona 2016 (coloured).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Le Orme - Felona E/ And Sorona 2016 (5021732432865) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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