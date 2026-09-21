Various Artists - The Many Faces Of Bon Jovi (coloured) (8430717000024) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bon Jovi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695695
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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bon Jovi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
John Bongiovi– Who Said It Would Last Forever, John Bongiovi– Dont Leave Me Tonight, John Bongiovi– Open Your Heart, John Bongiovi– Talkin In Your Sleep, John Bongiovi– No One Does It Like You, Andrew Walker– Never Say Goodbye, Colie Brice– Always Richie Sambora & Bruce Foster– Come Saturday Night, Richie Sambora & Bruce Foster– Live Fast, Love Hard, Die Young, Richie Sambora & Bruce Foster– The Ones With Angel Eyes, Richie Sambora & Bruce Foster– Southern Belle, Richie Sambora & Bruce Foster– I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Bon Jovi (coloured) (8430717000024) виниловая пластинка
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. В «The Many Faces Of Bon Jovi» представлены работы двух основных участников группы, Джона Бон Джови и Ричи Самборы, до того, как они объединили свои усилия, а также пересматривается их огромный каталог хитов с обновленными версиями от участников некоторых из самых популярных групп 80-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Bon Jovi
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
John Bongiovi– Who Said It Would Last Forever, John Bongiovi– Dont Leave Me Tonight, John Bongiovi– Open Your Heart, John Bongiovi– Talkin In Your Sleep, John Bongiovi– No One Does It Like You, Andrew Walker– Never Say Goodbye, Colie Brice– Always Richie Sambora & Bruce Foster– Come Saturday Night, Richie Sambora & Bruce Foster– Live Fast, Love Hard, Die Young, Richie Sambora & Bruce Foster– The Ones With Angel Eyes, Richie Sambora & Bruce Foster– Southern Belle, Richie Sambora & Bruce Foster– I
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Новые переиздания ассортимента известного лейбла. В «The Many Faces Of Bon Jovi» представлены работы двух основных участников группы, Джона Бон Джови и Ричи Самборы, до того, как они объединили свои усилия, а также пересматривается их огромный каталог хитов с обновленными версиями от участников некоторых из самых популярных групп 80-х годов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - The Many Faces Of Bon Jovi (coloured) (8430717000024) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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