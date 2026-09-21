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Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695681
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Описание товара Сушилка электрическая для овощей и фруктов Garlyn D-05
Электрическая сушилка для овощей и фруктов Garlyn D-05 КА-00001094 представляет собой удобное устройство для сушки различных продуктов. Она оснащена сенсорным управлением и мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную работу. Объем сушилки составляет 20 литров, что позволяет обрабатывать значительное количество продуктов за один раз. Корпус выполнен из пластика, а поддоны из нержавеющей стали и пластика, что гарантирует долговечность и простоту ухода. Устройство предлагает 9 режимов работы и 5 секций, что позволяет адаптировать процесс сушки под разные типы продуктов. Наличие таймера и защиты от перегрева обеспечивает безопасность использования. Дисплей и возможность регулировки температуры от 30 до 70 градусов делают эксплуатацию сушилки интуитивно понятной. Встроенный вентилятор и вертикальное направление подачи воздуха способствуют равномерной сушке.
Электрическая сушилка для овощей и фруктов Garlyn D-05 КА-00001094 представляет собой удобное устройство для сушки различных продуктов. Она оснащена сенсорным управлением и мощностью 500 Вт, что обеспечивает эффективную работу. Объем сушилки составляет 20 литров, что позволяет обрабатывать значительное количество продуктов за один раз. Корпус выполнен из пластика, а поддоны из нержавеющей стали и пластика, что гарантирует долговечность и простоту ухода. Устройство предлагает 9 режимов работы и 5 секций, что позволяет адаптировать процесс сушки под разные типы продуктов. Наличие таймера и защиты от перегрева обеспечивает безопасность использования. Дисплей и возможность регулировки температуры от 30 до 70 градусов делают эксплуатацию сушилки интуитивно понятной. Встроенный вентилятор и вертикальное направление подачи воздуха способствуют равномерной сушке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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