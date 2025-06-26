Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором
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Характеристики
Описание товара Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором
Кофеварка Garlyn Barista Compact идеально вписывается в ритм утренних сборов, позволяя быстро приготовить насыщенный эспрессо или кремовый капучино без лишних усилий. Это компактное устройство с габаритами 173 х 315 х 295 мм занимает минимум места на кухонной столешнице, а вес в 5,1 кг делает его лёгким в перемещении. Благодаря пластиковому корпусу и инновационной форме рожка Compact Fix, где рожок не выступает за пределы корпуса и надёжно фиксируется, кофеварка электрическая сохраняет элегантный вид и удобство в использовании ежедневно. Давление помпы в 20 бар раскрывает полный букет вкуса и аромата молотого кофе, обеспечивая профессиональное качество напитков вроде американо, лунго или латте. Ручной и автоматический вспениватель молока в комплекте упрощает создание пены идеальной текстуры, а объём резервуара для воды 1,6 л и для молока 0,4 л хватает на несколько порций без дозаправки. Сенсорный дисплей с заводскими настройками пропорций и возможностью индивидуальной регулировки подсказывает этапы: от долива воды до очистки, а съёмный лоток для капель облегчает уход. Рожковая+капсульная кофеварка поддерживает совместимость с капсулами Nespresso и Dolce Gusto при покупке адаптеров отдельно, расширяя варианты приготовления. Такая модель подойдёт для небольших семей или любителей кофе, ценящих баланс функциональности и пространства: электронное управление с автоотключением и защитой от поражения током класса I гарантируют безопасность, а высота чашек до 11 см позволяет использовать стандартную посуду. Комплексная защита элементов M-Pro продлевает срок службы, а напряжение 220-240 В делает её универсальной для домашнего использования. В итоге, кофеварка сочетает простоту и эффективность, помогая наслаждаться любимым напитком в любое время суток.
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Достоинства:
отлично качает крепкий эспрессо с пенкой
Недостатки:
нету
Комментарий:
Брал Garlyn Barista Compact для дома ,за свои деньги отличная кофеварка. Качает крепкий эспрессо с хорошей пенкой, автоматический капучинатор работает без косяков. Удобная, простая в уходе, не громоздкая. Для утреннего кофе ,то что надо. Цена адекватная за такой функционал. Рекомендую.
Достоинства:
Капучинатор работает на ура, кофе крепкий и ароматный. Доставили быстро.
Недостатки:
-
Комментарий:
Купил Garlyn Barista Compact — отличная кофеварка за свои деньги! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная машинка выглядит хорошо упаковано классно
Достоинства:
Комментарий:
стильно,компактно,удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, запечатано аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, понятные функции!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая машина.кофе делает вкусный.помол хороший.управление понятно.брал маме(79 лет)в подарок.разобралась с первого раза.теперь пьет кофе с подружками.какой сварить выбирает сама.
Достоинства:
Комментарий:
очень компактная кофемашина, занимает мало места. Испытания прошли успешно, ничего нигде не подтекает. Удобная в использовании. Прилагается очень подробная инструкция на русском языке. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемашина пришла хорошо упакована. Готовит кофе быстро. Удобный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
купили по рекомендации знакомых. я лентяйка варить в турке не люблю. в машине быстро и вкусно . самое главное можно использовать и зерновой и молотый кофе. покупкой довольны,всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемашина! удобная!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Инструкция понятная. Разбирались по ней. Кофемашина оправдывает свою цену. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная кофемашина, в целом удобная в использование . Пенку взбивает хорошо , несколько режимов помола и вариантов кофе . Буду дальше разбираться , но уже все нравится
Достоинства:
Комментарий:
отличный
Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Garlyn Barista Compact с автоматическим капучинатором
Достоинства:
отлично качает крепкий эспрессо с пенкой
Недостатки:
нету
Комментарий:
Брал Garlyn Barista Compact для дома ,за свои деньги отличная кофеварка. Качает крепкий эспрессо с хорошей пенкой, автоматический капучинатор работает без косяков. Удобная, простая в уходе, не громоздкая. Для утреннего кофе ,то что надо. Цена адекватная за такой функционал. Рекомендую.
Достоинства:
Капучинатор работает на ура, кофе крепкий и ароматный. Доставили быстро.
Недостатки:
-
Комментарий:
Купил Garlyn Barista Compact — отличная кофеварка за свои деньги! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная машинка выглядит хорошо упаковано классно
Достоинства:
Комментарий:
стильно,компактно,удобно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, запечатано аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, понятные функции!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая машина.кофе делает вкусный.помол хороший.управление понятно.брал маме(79 лет)в подарок.разобралась с первого раза.теперь пьет кофе с подружками.какой сварить выбирает сама.
Достоинства:
Комментарий:
очень компактная кофемашина, занимает мало места. Испытания прошли успешно, ничего нигде не подтекает. Удобная в использовании. Прилагается очень подробная инструкция на русском языке. Надеюсь, прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
Кофемашина пришла хорошо упакована. Готовит кофе быстро. Удобный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
купили по рекомендации знакомых. я лентяйка варить в турке не люблю. в машине быстро и вкусно . самое главное можно использовать и зерновой и молотый кофе. покупкой довольны,всем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая кофемашина! удобная!
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Инструкция понятная. Разбирались по ней. Кофемашина оправдывает свою цену. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная кофемашина, в целом удобная в использование . Пенку взбивает хорошо , несколько режимов помола и вариантов кофе . Буду дальше разбираться , но уже все нравится
Достоинства:
Комментарий:
отличный