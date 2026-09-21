Top.Mail.Ru
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395]

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 1
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 2
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 3
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 4
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 5
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 6
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 7
Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
подача воды кнопкой-клавишей
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 1
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 2
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 3
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 4
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 5
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 6
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 7
  • Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695534
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brevi
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
подача воды кнопкой-клавишей
Мощность нагрева, Вт
550
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х30х27
Вес, кг.
6.6

Описание товара Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395]

Кулер AEL LD-AEL-85C представляет собой стильный и компактный аппарат, предназначенный для раздачи охлажденной и горячей воды. Выполнен в белом цвете с черной вставкой на лицевой панели. Оснащен электронной системой охлаждения, которая обеспечивает подачу прохладной воды без необходимости использования льда или других охладителей. Кулер легко устанавливается, он прост и удобен в использовании, идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе, а благодаря лаконичному дизайну отлично впишется в интерьер любого помещения.Устройство оснащено двумя кранами с механизмом "нажим кружкой", что позволит совершать все действия одной рукой. Наличие в конструкции кулера лотка для сбора капель исключает попадание воды из кранов на пол. При необходимости лоток легко вынимается для удаления скопившейся в нем воды.Конструкция устройства предусматривает верхнее размещение бутыли с водой, что позволяет видеть ее наполненность и вовремя заменять.Нагревательный элемент, установленный в кулере, имеет достаточно высокую мощность (550 Вт), за счет чего производительность нагрева воды до 85-95 °С составляет 5 литров в час. А производительность электронной системы охлаждения до 8-12 °С составляет 0,6 литра в час.В нижней части размещен шкафчик объемом 7 л.Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой! Включение аппарата без воды может привести к его выходу из строя!Бутыль и стаканодержатель в комплект не входят, приобретаются отдельно.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: LD-AEL-85C. Рекомендуемое количество пользователей: 25. Наличие встроенного отделения для хранения: шкафчик. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.6 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 8 градус. Емкость бака для горячей воды: 0.6 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: внутренний, спиральный. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 7 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый. Длина шнура: 1.5 м. Высота: 850 мм. Ширина: 270 мм. Глубина: 295 мм. Вес: 5.6 кг Бренд - AEL. Производитель - Китай. Артикул - 395. Штрихкод - 4630019092893

Отзывы о товаре Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395]




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Brevi
Тип товара
Кулер для воды
Дополнительно
подача воды кнопкой-клавишей
Мощность нагрева, Вт
550
Мощность охлаждения, Вт
75
Нагрев
Да
Тип охлаждения
электронное
Установка
напольный
Установка бутылки
верхняя
Цвет
белый
Шкафчик для посуды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер AEL LD-AEL-85C представляет собой стильный и компактный аппарат, предназначенный для раздачи охлажденной и горячей воды. Выполнен в белом цвете с черной вставкой на лицевой панели. Оснащен электронной системой охлаждения, которая обеспечивает подачу прохладной воды без необходимости использования льда или других охладителей. Кулер легко устанавливается, он прост и удобен в использовании, идеально подходит для использования в домашних условиях или в офисе, а благодаря лаконичному дизайну отлично впишется в интерьер любого помещения.Устройство оснащено двумя кранами с механизмом "нажим кружкой", что позволит совершать все действия одной рукой. Наличие в конструкции кулера лотка для сбора капель исключает попадание воды из кранов на пол. При необходимости лоток легко вынимается для удаления скопившейся в нем воды.Конструкция устройства предусматривает верхнее размещение бутыли с водой, что позволяет видеть ее наполненность и вовремя заменять.Нагревательный элемент, установленный в кулере, имеет достаточно высокую мощность (550 Вт), за счет чего производительность нагрева воды до 85-95 °С составляет 5 литров в час. А производительность электронной системы охлаждения до 8-12 °С составляет 0,6 литра в час.В нижней части размещен шкафчик объемом 7 л.Внимание! Подключайте аппарат к электросети только после заполнения его водой! Включение аппарата без воды может привести к его выходу из строя!Бутыль и стаканодержатель в комплект не входят, приобретаются отдельно.Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, комплектацию и конструкцию, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия. Тип установки: напольный. Тип охлаждения: электронный. Подача воды с нагревом: да. Подача воды с охлаждением: да. Количество кранов подачи воды: 2. Серия: LD-AEL-85C. Рекомендуемое количество пользователей: 25. Наличие встроенного отделения для хранения: шкафчик. Крепление стаканодержателя: крепление винтами, крепление магнитом. Размещение бутыли с водой: верхняя загрузка. Тип крана: нажим кружкой. Мощность нагрева: 550 Вт. Мощность охлаждения: 75 Вт. Производительность нагрева: 5 л/час. Производительность охлаждения: 0.6 л/час. Температура нагревания воды: 95 градус. Температура охлаждения воды: 8 градус. Емкость бака для горячей воды: 0.6 л. Емкость бака для холодной воды: 0.6 л. Тип нагревательного элемента: внутренний, спиральный. Объем холодильника: 0 л. Объем шкафчика: 7 л. Напряжение: 220 В. Материал корпуса: пластик/металл. Цвет корпуса: белый. Длина шнура: 1.5 м. Высота: 850 мм. Ширина: 270 мм. Глубина: 295 мм. Вес: 5.6 кг Бренд - AEL. Производитель - Китай. Артикул - 395. Штрихкод - 4630019092893
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер AEL LD-AEL-85c, напольный, электронный, «push» - кран, белый/черный [00395] - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...