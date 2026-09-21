Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная DEKO CSDU20, 20В, 165мм, 1x5.0Ач
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Емкость аккумулятора
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%8 300 руб. 12 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695459
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
CSDU20
Лазерный маркер
да
Комплектация
циркулярная пила, акб, параллельный упор, зарядное устройство, шестигранный ключ, руководство по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4500 об/мин
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
5000
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х20
Вес, кг.
3.66
Описание товара Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная DEKO CSDU20, 20В, 165мм, 1x5.0Ач
Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная DEKO CSDU20 1*5.0Ah используется для создания прямолинейных пропилов в древесине и пластмассе. Возможна регулировка глубины резания и угла наклона. Наличие патрубка для подключения пылесоса поможет обеспечить чистоту рабочего места.
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
CSDU20
Лазерный маркер
да
Комплектация
циркулярная пила, акб, параллельный упор, зарядное устройство, шестигранный ключ, руководство по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4500 об/мин
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
5000
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная DEKO CSDU20 1*5.0Ah используется для создания прямолинейных пропилов в древесине и пластмассе. Возможна регулировка глубины резания и угла наклона. Наличие патрубка для подключения пылесоса поможет обеспечить чистоту рабочего места.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Дисковая (циркулярная) пила аккумуляторная DEKO CSDU20, 20В, 165мм, 1x5.0Ач - данный товар вы можете купить по цене 8300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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