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Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево

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Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695445
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
22

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево

Кресло компьютерное рабочее Бюрократ T-9928WALNUT зеленое - Ваш идеальный выбор. Эргономичное, для дома и работы воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность. Классический современный темный дизайн подойдет к любому интерьеру.Анатомическое мягкое сиденье снизит нагрузку на спину. Механизм качания топган с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении, настройка высоты позволит комфортабельно разместиться для релакса, расслабить мышцы и уменьшить давление на позвоночник. Анатомический стул на колесиках с высокой спинкой для взрослых имеет удобные подлокотники. Продуманная конструкция формирует правильное расположение во время работы и учебы, поддерживает осанку.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9928WALNUT Fabric зеленый Italia Green крестов. металл/дерево




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло компьютерное рабочее Бюрократ T-9928WALNUT зеленое - Ваш идеальный выбор. Эргономичное, для дома и работы воплотит Вашу мечту о комфорте в реальность. Классический современный темный дизайн подойдет к любому интерьеру.Анатомическое мягкое сиденье снизит нагрузку на спину. Механизм качания топган с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении, настройка высоты позволит комфортабельно разместиться для релакса, расслабить мышцы и уменьшить давление на позвоночник. Анатомический стул на колесиках с высокой спинкой для взрослых имеет удобные подлокотники. Продуманная конструкция формирует правильное расположение во время работы и учебы, поддерживает осанку.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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