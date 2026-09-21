Кресло руководителя Бюрократ T-9926WALNUT черный кожа крестов. металл/дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
200
Материал крестовины
металл/дерево
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695443
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл/дерево
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
96х66х43
Вес, кг.
28.22
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ T-9926WALNUT черный кожа крестов. металл/дерево
Усиленное кресло Бюрократ T-9926WALNUT создано для кабинета руководителя. Прочная металлическая крестовина с деревянными декоративными накладками рассчитана на максимальную нагрузку в 200 кг. Модель снабжена механизмом со смещенной осью качания и возможностью фиксации в нескольких положениях. Солидный внешний вид модели придает обивка из натуральной кожи. Материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, приятен на ощупь. Эргономичная конструкция кресла не допускает усталости при длительной сидячей работе.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
200
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл/дерево
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
асинхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Усиленное кресло Бюрократ T-9926WALNUT создано для кабинета руководителя. Прочная металлическая крестовина с деревянными декоративными накладками рассчитана на максимальную нагрузку в 200 кг. Модель снабжена механизмом со смещенной осью качания и возможностью фиксации в нескольких положениях. Солидный внешний вид модели придает обивка из натуральной кожи. Материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, приятен на ощупь. Эргономичная конструкция кресла не допускает усталости при длительной сидячей работе.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ T-9926WALNUT черный кожа крестов. металл/дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ T-9926WALNUT черный кожа крестов. металл/дерево