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Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный

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Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 7
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695434
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
19.9

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный

Офисное кресло Бюрократ – прекрасный выбор для каждого. Оно обеспечивает необходимый комфорт, чтобы выполнение разнообразных задач становилось легче и приятнее. Кресло на колесиках отличается высоким качеством и отлично подходит для руководителей. Его крестовина изготовлена из пластика. Обивка выполнена из износостойкой ткани. Цвет – серый

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Офисное кресло Бюрократ – прекрасный выбор для каждого. Оно обеспечивает необходимый комфорт, чтобы выполнение разнообразных задач становилось легче и приятнее. Кресло на колесиках отличается высоким качеством и отлично подходит для руководителей. Его крестовина изготовлена из пластика. Обивка выполнена из износостойкой ткани. Цвет – серый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-868MSG-BF серый 3C1 крестов. пластик подст.для ног пластик черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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