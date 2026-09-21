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Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 6
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 7
Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695414
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х67х34
Вес, кг.
20.6

Описание товара Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик

Кресло игровое Zombie Neo располагает множеством регулировок, благодаря которым его можно подстроить под требования любого пользователя. Газлифт четвертого класса позволит подобрать оптимальную высоту сиденья в диапазоне 480-600 мм и адаптировать устройство под определенный рост. В конструкции предусмотрены подлокотники, регулируемые в двух плоскостях.

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Neo серый 3C1 с подголов. крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое Zombie Neo располагает множеством регулировок, благодаря которым его можно подстроить под требования любого пользователя. Газлифт четвертого класса позволит подобрать оптимальную высоту сиденья в диапазоне 480-600 мм и адаптировать устройство под определенный рост. В конструкции предусмотрены подлокотники, регулируемые в двух плоскостях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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