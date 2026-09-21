Top.Mail.Ru
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695413
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
21.9

Описание товара Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик

Игровое кресло Zombie VIKING KNIGHT LT20 FABRIC имеет тканевую обивку, отличающуюся хорошей воздухопроницаемостью, что особенно ценится многими геймерами летом. Подголовник и подлокотники с двухпозиционной регулировкой - это дополнительная степень комфорта. Механизм качания позволит использовать модель подобно креслу-качалке, чтобы вы могли откинуться на спинке для кратковременного отдыха. Высота сиденья настраивается в диапазоне от 530 до 625 мм.



Теги товара: на колесиках, тканевые

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое кресло Zombie VIKING KNIGHT LT20 FABRIC имеет тканевую обивку, отличающуюся хорошей воздухопроницаемостью, что особенно ценится многими геймерами летом. Подголовник и подлокотники с двухпозиционной регулировкой - это дополнительная степень комфорта. Механизм качания позволит использовать модель подобно креслу-качалке, чтобы вы могли откинуться на спинке для кратковременного отдыха. Высота сиденья настраивается в диапазоне от 530 до 625 мм.


Теги товара: на колесиках, тканевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Zombie Ghost Fabric черный Light-20 с подголов. крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...