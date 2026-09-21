Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695412
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х67х39
Вес, кг.
23.5
Описание товара Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик
Кресло игровое Knight Outrider - это современное и функциональное решение для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Кресло выполнено в стильном сером цвете Light-19 с крестовиной из металла, что придает ему солидный и современный вид. Каркас и рама кресла также выполнены из металла, что гарантирует его прочность и долговечность.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, серые
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
150
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Кресло игровое Knight Outrider - это современное и функциональное решение для геймеров и тех, кто проводит много времени за компьютером. Кресло выполнено в стильном сером цвете Light-19 с крестовиной из металла, что придает ему солидный и современный вид. Каркас и рама кресла также выполнены из металла, что гарантирует его прочность и долговечность.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, серые
Кресло игровое Zombie Ghost Fabric серый Light-19 с подголов. крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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