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Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик

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Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 1
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 2
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 3
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 4
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 5
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 6
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 7
Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 1
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 2
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 3
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 4
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 5
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 6
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 7
  • Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695409
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Характеристики

Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х66х34
Вес, кг.
15

Описание товара Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик

Игровое компьютерное кресло ZOMBIE ARENA позволяет с комфортом проводить время за играми. Благодаря стильному дизайну кресло будет выгодно смотреться в любом интерьере. Кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 120 кг. Устойчивая к истиранию обивка выполнена из экокожи. Модель установлена на пластиковую крестовину, в которую надежно закреплены колесики. В кресле имеются пластиковые подлокотники с мягкими накладками их экокожи. В комплекте эргономичная подушка из экокожи для поддержки поясницы. Плотный наполнитель сохраняет свою упругость даже после нескольких лет использования.Соответствует стандарту BIFMA.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло игровое Zombie Arena черный/красный эко.кожа/ткань крестов. пластик




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zombie Defender
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
эко-кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
черный/красный
Страна производитель
Китай
Описание
Игровое компьютерное кресло ZOMBIE ARENA позволяет с комфортом проводить время за играми. Благодаря стильному дизайну кресло будет выгодно смотреться в любом интерьере. Кресло имеет регулировку высоты с помощью газлифта, а также механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Конструкция способна выдерживать нагрузку до 120 кг. Устойчивая к истиранию обивка выполнена из экокожи. Модель установлена на пластиковую крестовину, в которую надежно закреплены колесики. В кресле имеются пластиковые подлокотники с мягкими накладками их экокожи. В комплекте эргономичная подушка из экокожи для поддержки поясницы. Плотный наполнитель сохраняет свою упругость даже после нескольких лет использования.Соответствует стандарту BIFMA.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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