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Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый

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Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 1
Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 2
Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 3
Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 1
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 2
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 3
  • Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695398
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х22
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый

Ваш ребёнок проводит много времени за компьютером? Тогда ему просто необходимо яркое и удобное детское компьютерное кресло! Это не только функциональный предмет мебели, но и стильный аксессуар, который подчеркнёт индивидуальность детской комнаты. Яркое небольшое детское компьютерное кресло: комфорт и стиль для вашего ребёнка!

Отзывы о товаре Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
100
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Ваш ребёнок проводит много времени за компьютером? Тогда ему просто необходимо яркое и удобное детское компьютерное кресло! Это не только функциональный предмет мебели, но и стильный аксессуар, который подчеркнёт индивидуальность детской комнаты. Яркое небольшое детское компьютерное кресло: комфорт и стиль для вашего ребёнка!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло детское Бюрократ CH-W204NX розовый Velvet 36 крестов. пластик белый пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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