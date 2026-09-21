Кресло Бюрократ CH-W545 серый 38-404 крестов. пластик пластик белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695386
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
82х67х32
Вес, кг.
14.9
Описание товара Кресло Бюрократ CH-W545 серый 38-404 крестов. пластик пластик белый
Офисное кресло Бюрократ предназначено для работы в офисе, на ресепшне, дома. Удобная модель компьютерного кресла подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Игровое кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Высокая анатомическая спинка обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое удобное сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитКресло игровое Defender Companion Черный/белый, класс 3, металл,...
-
В наличииЦена 7 340 руб.1835 руб. в СплитКресло игровое Defender Synergy Черный/Красный, класс 3, PU
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитКресло офисное Defender MADRID коричневый
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитКресло игровое Defender XCOM BLACK/RED PU
-
В наличииЦена 7 550 руб.1888 руб. в СплитКресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, ...
-
В наличииЦена 7 580 руб.1895 руб. в СплитКресло Бюрократ CH-883-LOW-V/BLACK низкая спинка черный искусств...
-
В наличииЦена 7 590 руб.1898 руб. в СплитКресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитКресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пл...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитКресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
-
В наличииЦена 8 010 руб.2003 руб. в СплитКресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
-
В наличииЦена 8 480 руб.2120 руб. в СплитКресло игровое Defender CORE BLACK
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитКресло игровое Defender DIABLO BLACK/RED
Офисное кресло Бюрократ предназначено для работы в офисе, на ресепшне, дома. Удобная модель компьютерного кресла подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Игровое кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Высокая анатомическая спинка обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое удобное сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло Бюрократ CH-W545 серый 38-404 крестов. пластик пластик белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-W545 серый 38-404 крестов. пластик пластик белый