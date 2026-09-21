Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695381
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х35х32
Вес, кг.
15.71
Описание товара Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
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Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
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Бренд
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, сетчатые, кожаные для руководителей, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, тканевые, без подлокотников
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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