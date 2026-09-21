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Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый купить с доставкой в Москве
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Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый

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Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 1
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 2
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 3
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 4
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 5
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 6
Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 1
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 2
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 3
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 4
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 5
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 6
  • Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695381
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х35х32
Вес, кг.
15.71

Описание товара Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый

Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.

Отзывы о товаре Кресло детское Cactus CS-CHR-3604PK розовый крестов. пластик серый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Детское кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
75
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
нет
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
текстиль
Тип установки
на колесиках
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Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Детское кресло оснащено продуманной эргономичной конструкцией для удобства использования. Прочный надежный каркас обеспечивает безопасность ребенка. Мягкая обивка спинки и сидения легко очищается от загрязнений и не требует дополнительного ухода. Кресло регулируется, что позволяет настроить удобное рабочее место для ребенка с учетом его роста и телосложения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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