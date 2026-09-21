Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.69х0.65
Вес, кг.
26.7
Описание товара Кресло руководителя Cactus CS-LBK-KYOTO кожа с подголов. крестов. алюминий
В кожаном кресле CS-LBK-KYOTO прекрасно сочетаются солидный внешний вид и качественные материалы, из которых изготовлено кресло. Удобно расположенные рычаги настроек, которые находятся в подлокотниках и непосредственно в боковой части сиденья, позволят провести время в кресле с комфортом. Без лишних движений и усилий. Детали отделки из алюминия выгодно подчеркивают красоту и лаконичность модели.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
натуральная кожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
В кожаном кресле CS-LBK-KYOTO прекрасно сочетаются солидный внешний вид и качественные материалы, из которых изготовлено кресло. Удобно расположенные рычаги настроек, которые находятся в подлокотниках и непосредственно в боковой части сиденья, позволят провести время в кресле с комфортом. Без лишних движений и усилий. Детали отделки из алюминия выгодно подчеркивают красоту и лаконичность модели.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей, серые
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей, серые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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